Dans une interview accordée à Yahoo Finance, le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que la concurrence en cours entre son entreprise et Apple était « amusante », ajoutant qu’il espérait faire amende honorable avec le géant de la technologie de Cupertino.

Au cours des deux prochaines années, Apple déplacera toute sa gamme de Mac des processeurs Intel vers ses puces Apple Silicon. La société a déjà entamé cette transition, après avoir sorti trois ordinateurs Mac basés sur le SoC M1. En réponse, Intel a lancé une campagne marketing pour souligner la supériorité de ses processeurs face à ceux d’Apple.

Malgré le barrage d’attaques, Gelsinger espère avoir Apple comme futur client. Dans son entretien avec Yahoo Finance, le PDG d’Intel a déclaré qu’Apple comptait trop sur son fournisseur actuel, TSMC, pour fabriquer ses processeurs et qu’Intel était ouvert à offrir ses services, comme nous l’avions prévu auparavant. Apple est un client et j’espère en faire un gros client pour les puces car elle est aujourd’hui totalement dépendante de Taiwan. Nous souhaitons leur proposer également d’excellentes options pour tirer parti de nos services de fabrication, tout comme nous le faisons avec Qualcomm et Microsoft. Nous fournirons une technologie exceptionnelle, des choses qui ne peuvent être faites nulle part ailleurs dans le monde.

Gelsinger a attribué la récente concurrence avec Apple au fait qu’il y a encore de la place pour l’innovation dans l’industrie et au fait que la demande de PC est la plus élevée depuis plus d’une décennie. Gelsinger a poursuivi en disant qu’il y a « du plaisir compétitif avec Apple et l’écosystème Mac ».

Les propos de Gelsinger montrent une grande ouverture envers Apple et la production de ses puces, malgré le fait qu’Intel ait vivement critiqué les processeurs d’Apple dans sa récente campagne…