Intel perdra bientôt Apple comme un client majeur, car la firme de Cupertino passe progressivement toute sa gamme aux puces Apple Silicon. Cependant, Le fabricant de puces ne veut pas perdre cet accord et s’est proposé comme fabricant tiers.

Intel a annoncé qu’il investirait environ 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de puces à Ocotillo, en Arizona, avec l’intention de consacrer au moins une partie de la production à une nouvelle filiale de la fonderie. La nouvelle branche de fabrication de puces d’Intel, appelée Intel Foundry Services, produira des puces basées sur l’architecture x86 préférée de la société, mais se consacrera également à la fabrication de puces ARM, telles que celles utilisées dans les SoC des séries A et M d’Apple. De cette manière, Intel espère pouvoir à nouveau accueillir Apple en tant que client.

Actuellement, Apple s’appuie entièrement sur TSMC pour fabriquer ses puces. Avec des fonderies aux États-Unis et à l’étranger, la société basée à Taïwan dispose à la fois des capacités et de la technologie de pointe nécessaires pour répondre aux demandes exigeantes d’Apple. Actuellement, Intel est très probablement incapable de rivaliser avec TSMC.

Alors qu’Apple et TSMC travaillent sur le processus de fabrication 5 nm et évoluent vers le 4 et le 3 nm, Intel travaille toujours à la mise en service de sa ligne de production 7 nm. Le PDG d’Intel a déclaré que la première puce 7 nm d’Intel, Meteor Lake, verra sa conception finalisée au deuxième trimestre. Cependant, l’entreprise aura besoin d’aide pour sa production, y compris TSMC elle-même.

En l’état, rien ne dit qu’Intel et Apple vont à nouveau travailler ensemble. Dans tous les cas, Cupertino n’aura sûrement pas bien pris la récente campagne publicitaire d’Intel contre les Mac. En clair, cela ne va pas aider à convaincre Apple de retourner chez Intel.