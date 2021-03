Square Enix a enfin sorti Final Fantasy VIII Remastered sur l’App Store, dans une version entièrement optimisée pour iPhone et iPad.

Final Fantasy VIII Remastered ramène ce chapitre historique qui, au moins dans les premières années après son lancement en 1999, a été la cible de critiques pour certains choix de gameplay et d’histoire que les joueurs n’aimaient pas. Le titre a ensuite été réhabilité ces dernières années et son arrivée sur l’App Store était très attendue.

« La république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, a mobilisé sa puissante armée contre les autres nations du monde.

Squall et les autres membres du groupe de mercenaires d’élite du SeeD s’allient avec Linoa, une résistante, pour lutter contre la tyrannie de Galbadia et empêcher Edea d’atteindre son objectif. »

Final Fantasy VIII offre certains des moments les plus épiques de la série, et le gameplay et le système de combat sont toujours bien équilibrés. La prise en charge du contrôleur et la sauvegarde dans le cloud font défaut dans cette première version pour iPhone et iPad, mais les deux fonctionnalités seront livrées avec une future mise à jour.

Parmi les principales caractéristiques :

Les G-Forces sont des créatures invoquées pour protéger les protagonistes de FFVIII. Faites appel à elles pendant les combats pour libérer et augmenter leur puissance aux côtés des personnages jouables. En associant les G-Forces, les joueurs jouiront d’une plus grande liberté dans les combats.

Obtenez de la magie en la volant (ou en l’extrayant) pendant les combats. Il n’y a pas de PM dans FFVIII, les joueurs ne disposent que de la quantité de magie qu’ils possèdent. La magie ainsi extraite peut être utilisée immédiatement ou stockée pour un usage ultérieur.

Ce système permet aux joueurs d’équiper les personnages de G-Forces et de magie stockée afin de faire accroître leur puissance.

Cette version remasterisée améliore les graphismes et ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que la possibilité d’accélérer le jeu à certains endroits.

Final Fantasy VIII Remastered est désormais en offre de lancement à 18,99 € du 25 mars au 4 avril, puis le prix passera à 22,99 €. Environ 2,55 Go et iOS 13 ou version ultérieure sont nécessaires pour télécharger ce jeu.