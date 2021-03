Il y a environ un mois, nous parlions d’un rare questionnaire d’emploi rempli par l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, mis aux enchères. Les offres étaient si nombreuses qu’elles ont atteint un chiffre vraiment élevé.

La vente aux enchères a débuté le 24 février et s’est terminée hier. Le document rare a été vendu pour un montant stupéfiant de 222 400 $.

Jobs a rempli le questionnaire en 1973, peu de temps après avoir quitté le Reed College. Sur le document, Jobs énumère « l’anglais éclairé » comme ses études et le Reed College comme école. Il énumère « ordinateur » et « calculatrice » comme compétences, ainsi que « conception » et « technologie », et prétend avoir des compétences particulières qui incluent « l’électronique » et « ingénieur technique ou concepteur numérique ».

Le même document avait déjà été vendu aux enchères en 2018 pour plus de 175000 dollars, mais sa valeur a apparemment augmenté de manière significative.