Rocket League, l’un des jeux les plus populaires au monde, arrivera sur iOS et Android plus tard cette année.

Annoncé sur son blog officiel, Psyonix a confirmé que Rocket League Sideswipe est actuellement en développement pour les appareils mobiles avec une version « réinventée » qui apportera son jeu d’arcade emblématique et compétitif sur iPhone et smartphones Android.

Dans « Sideswipe », les joueurs s’affronteront dans des matchs 1v1 et 2v2 de deux minutes, soit moins de la moitié de la taille d’un match normal de Rocket League. Le jeu aura également une nouvelle perspective, montrant le terrain et les voitures dans une sorte de vue 2D à défilement latéral, différente de la vue à la troisième personne de Rocket League pour console et PC.

Rocket League Sideswipe utilisera des commandes tactiles, mais Psyonix prévoit qu’il y aura des « mécanismes avancés » que les joueurs pourront apprendre et utiliser pour grimper dans les classements. Dans le garage, Rocket League Sideswipe aura des tonnes de fonctionnalités de personnalisation de voiture, tout comme sur la version console et PC. Il y aura également un système de classement en ligne.

Le jeu sera disponible plus tard cette année sur l’App Store. Le studio n’a encore dévoilé aucune date précise. D’ici là, vous pouvez déjà découvrir les premières images du gameplay ci-dessous :