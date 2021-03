Après une longue attente, le nouveau jeu « Crash Bandicoot: On The Run » est enfin disponible sur l’App Store.

Crash Bandicoot: On the Run pour iPhone et iPad est un runner sans fin et re-propose tous les personnages de la saga. Ce n’est pas la première fois qu’un titre de la série arrive sur l’App Store, lors des premiers jours de l’iPhone en 2008, Crash Bandicoot Nitro Kart 3D a été lancé.

Dans ce titre, le Dr Neo Cortex a envoyé ses hommes de main à travers le multivers pour prendre le contrôle de toutes les dimensions. Vous trouverez des lieux emblématiques de la saga tels que Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, le laboratoire et bien d’autres pistes !

Les îles proposent des défis différents avec des chemins multiples à plusieurs niveaux. Les ressources que vous collectez dépendent de votre chemin, alors choisissez la bonne direction. Le Dr Neo Cortex a également sélectionné les pires ennemis de Crash et Coco à travers le multivers : Nina Cortex, Dingodile, Dr N-Gin, Fake Crash, Fake Coco et de nombreux autres. Ce sera à Crash et Coco de les arrêter, également grâce à des armes spéciales telles que des sérums, des pistolets et des bazookas. Vous pourrez également utiliser des composants pour construire des ateliers ultramodernes où vous pourrez fabriquer des armes telles que des bombes Nitro et des pistolets Frost Ray.

Crash Bandicoot: On The Run est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats intégrés.