La dernière bêta de macOS Big Sur a ajouté une émulation de contrôles de jeu pour Mac avec Apple Silicon, qui permettra aux utilisateurs d’utiliser un clavier ou une souris comme contrôleur de jeu.

La fonctionnalité d’émulation des commandes de jeu sur macOS a été découverte par Steve Moser, qui avait déjà montré quelques captures d’écran de la fonction trouvée dans la bêta précédente de macOS 11.3.

I finally found where the Game Controller Emulation images I found in a pervious beta live. This should help iPad game devs bring their games to macOS without having to figure out how to map controller buttons to the keyboard. I really like that this will be a unified experience. https://t.co/1chfjW1O7U

— Steve Moser (@SteveMoser) March 22, 2021