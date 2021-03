Une analyse menée sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple par les analystes de Wedbush indique que l’iPhone 13 sera lancé comme d’habitude en septembre.

En 2020, la pandémie COVID-19 a perturbé la production de plusieurs fournisseurs Apple, obligeant l’entreprise à reporter le lancement de l’iPhone 12. Bien que la crise sanitaire ne soit pas encore totalement résolue, il ne devrait y avoir aucun retard cette année. Et l’iPhone 13 devrait être lancé fin septembre.

Selon Wedbush, les vérifications de la chaîne d’approvisionnement indiquent que la gamme iPhone 13 est actuellement prévue pour la troisième semaine de septembre. Cependant, si Apple apporte des modifications à la dernière minute, le lancement pourrait être reporté à début octobre. Les analystes prévoient qu’Apple fabriquera 25% plus d’iPhone 13 que les modèles précédents, pour un total d’environ 100 millions d’unités.

Parmi les innovations les plus attendues, on attend un écran 120 Hz, une encoche plus petite, le scanner LiDAR sur tous les modèles, des caméras améliorées, de nouveaux processeurs et des options de stockage jusqu’à 1 To.