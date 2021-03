Selon les analystes de Barclays, l’iPhone 13 sera probablement équipé d’un scanner Touch ID intégré sous l’écran qui accompagnera la reconnaissance faciale Face ID.

Dans une note partagée aujourd’hui, les analystes affirment qu’Apple réfléchit sérieusement à l’hypothèse d’intégrer Touch ID dans l’iPhone 13, mais seulement si elle peut intégrer la technologie qui permet d’insérer des capteurs sous l’écran. De cette manière, les iPhone offriront une alternative à Face ID, qui est de plus en plus difficile à utiliser lorsque nous sommes en déplacement en raison du port du masque.

Barclays déclare également que l’iPhone 13 comportera une encoche plus petite et que le scanner LiDAR sera encore limité aux modèles Pro. L’encoche plus petite sera le résultat d’une optimisation de l’espace pour les composants True Depth utilisés pour le système Face ID, tandis que pour 2022, il devrait être encore plus petit grâce à l’architecture time-of-flight.