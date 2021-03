La populaire série originale Apple TV+ « Ted Lasso » a été couronnée « Meilleure nouvelle série » et « Meilleure série comique » lors de la cérémonie des Writers Guild of America Awards 2021.

Apple a partagé la nouvelle via un communiqué de presse, mettant également en évidence d’autres nominations et récompenses récentes remportées par son service de streaming. Depuis son lancement en novembre 2019, Apple a reçu un total de 329 nominations et remporté 86 prix.

Ted Lasso a remporté de nombreux prix et nominations depuis son arrivée sur Apple TV+ en août de l’année dernière. Plus tôt ce mois-ci, la série a remporté un Critics Choice Award pour la meilleure série comique, et en février dernier, elle a été nominée pour la « meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie » aux Golden Globe Awards.

Nous vous rappelons que la première saison de Ted Lasso est disponible en streaming sur Apple TV+, ainsi que de nombreux autres originaux Apple dont « For All Mankind », « The Morning Show » et « Servant ». ‌Apple TV + est disponible via un abonnement mensuel pour 4,99 €. Il fait également partie du pack de services Apple One, qui commence à 14,95 € par mois.