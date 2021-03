Apple a publié des données mises à jour sur la diversité de sa main-d’œuvre au cours des deux dernières années, confirmant une plus grande inclusivité et une augmentation constante de la représentation de plusieurs minorités.

La dernière fois qu’Apple a fourni des données sur ses effectifs remonte à 2018, ces nouvelles informations nous donnent donc une image à jour de la représentation des différentes minorités au sein de l’entreprise. Apple divise la diversité en domaines distincts de l’entreprise, y compris le leadership, la vente au détail et le leadership de la vente au détail.

Dans l’ensemble, l’entreprise affirme avoir augmenté sa part d’employés asiatiques de quatre points de pourcentage depuis 2018, tandis que d’autres races et ethnies ont également vu une plus grande représentation dans plus de catégories. Au cours des deux dernières années, Apple a déclaré que 42% des nouvelles recrues dans le commerce de détail étaient des femmes et qu’elles occupaient 49% des postes de direction du commerce de détail depuis janvier de l’année dernière.

Le fossé entre les sexes continue également de diminuer, les femmes représentant 34% de tous les employés, contre 33% en 2018 et 30% en 2014. L’augmentation est encore plus importante chez les employés de moins de 30 ans, où la part des femmes est passée de 31% à 40% depuis 2014.

Apple affirme que les membres des communautés sous-représentées occupent plus de 60% des emplois actuels dans l’Apple Store et 50% des postes de direction de la vente au détail. Parallèlement aux chiffres mis à jour, Apple a révisé sa page Web sur l’inclusion et la diversité, avec de nouveaux témoignages d’employés, soulignant davantage son engagement à être juste et diversifié.