Selon DigiTimes, le nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED ne sera pas lancé avant au moins le deuxième trimestre de l’année.

Cela signifie que l’iPad Pro 12.9″ 2021 ne pourrait être lancé qu’en avril ou les mois suivants, et non en mars comme les rumeurs l’avaient suggéré. On s’attend à ce qu’Epistar soit le fournisseur exclusif des puces mini-LED qui servent à rétro-éclairer les dalles associées.

De plus en plus de doutes subsistent sur l’éventuel événement du 23 mars, également parce qu’il reste de moins en moins de jours… De plus, il semblerait que l’évènement ait été reporté à avril.