Jon Prosser, un leaker bien connu, a déclaré que le Special Event Apple que tout le monde attendait le 23 mars aura lieu en avril.

Apple aurait dû organiser l’événement le 23 mars, du moins selon plusieurs sources jugées très fiables, mais il est désormais clair que la société ne tiendra aucun événement d’ici la fin du mois de mars. Et si cela avait été le cas, Apple aurait déjà dû communiquer la date de la conférence.

Maintenant, Prosser et d’autres leakers importants disent que l’événement aura lieu en avril. On peut s’attendre à des nouvelles des AirTags et du nouvel iPad Pro.