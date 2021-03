Au cours de l’année, on a beaucoup parlé de la polémique liée aux commissions retenues par Apple et Google pour chaque achat sur leurs magasins numériques respectifs. La polémique, qui a abouti à la diatribe entre Epic Games et Apple, a conduit la firme de Cupertino à donner un coup de main aux développeurs. Google suivra également bientôt les traces d’Apple.

En décembre dernier, Apple a lancé le programme Small Business, permettant à tous les développeurs dont les revenus sont inférieurs à 1 million de dollars par an de bénéficier d’une commission subventionnée de 15%. Comme l’a révélé TechCrunch, Moutain View est également prêt à franchir cette étape en annonçant un programme similaire en faveur des petites entreprises.

À compter du 1er juillet 2021, Google réduira les frais à 15% pour les revenus inférieurs à 1 million de dollars, au-delà les taxes habituelles de 30% s’appliqueront. Selon Google, 99% des développeurs présents sur le Play Store bénéficieront de cette réduction de commission. En bref, Moutain View fait également un pas important vers les développeurs, essayant d’une manière ou d’une autre de remédier à cette fracture avec la communauté de plus en plus marquée des développeurs.