Les phares avec un système infrarouge pourraient permettre à la future Apple Car de « voir » jusqu’à trois fois plus loin la nuit que l’œil humain.

Un nouveau brevet Apple concerne un système de vision nocturne qui combine des capteurs de lumière visible, un capteur NIR et un infrarouge à ondes longues (LWIR) pour une vision complète.

Le brevet explique que les voitures autonomes ont les mêmes « limitations » que les conducteurs humains lorsqu’il s’agit de voir la nuit, citant le rayon typique de 60 mètres des phares de voiture. Par exemple, le niveau d’éclairage fourni par les phares d’un véhicule la nuit peut être limité par des lois ou des règlements, qui à leur tour peuvent limiter la portée effective d’un capteur de spectre visible (par exemple, une caméra) utilisé pour détecter des objets à l’intérieur ou à proximité de la trajectoire du véhicule. Mais aussi avoir une portée efficace limitée pour détecter et/ou classer des objets peut réduire la sécurité et/ou réduire la vitesse à laquelle le véhicule peut se déplacer en toute sécurité.

Des phares infrarouges pour l’Apple Car ?

Cependant, Apple résoudra le problème en utilisant l’infrarouge, car la loi limitant la puissance des phares ne s’applique qu’à la lumière visible.

« Une combinaison de plusieurs technologies de détection d’images complémentaires peut être employée pour résoudre le problème de la détection et de la classification d’objets dans des environnements nocturnes ou à faible éclairage. Par exemple, il peut y avoir peu ou pas de restrictions sur le niveau d’éclairage d’un capteur infrarouge monté sur un véhicule. Un capteur infrarouge peut être configuré pour acquérir des informations à partir d’images haute résolution sur des objets à l’intérieur ou à proximité d’une trajectoire de véhicule jusqu’à une distance significativement plus longue (par exemple, 200 mètres) du véhicule. »

Le brevet ajoute que la lumière visible fournit la résolution la plus élevée, le proche infrarouge fournit la plus large gamme, tandis que l’infrarouge à ondes longues fournit le champ de vision le plus large. La combinaison des entrées des trois donnerait à la voiture la capacité de comprendre ce qui se trouve devant et autour d’elle la nuit.

L’utilisation d’un système infrarouge n’est pas une vraie nouveauté, puisque certaines voitures du marché utilisent déjà des systèmes similaires pour offrir une autonomie supplémentaire au regard du conducteur, mettant en évidence les piétons et autres dangers qui sont au-delà de la portée des phares.

Pour le moment, les projets d’Apple concernant la future Apple Car ne sont pas encore clairs, bien qu’il semble que la société ait l’intention de vendre un véhicule complet avec sa propre marque, en s’appuyant sur un partenaire externe pour sa production.