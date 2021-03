Une enquête menée auprès de 1500 employés d’entreprises technologiques a révélé que 77% d’entre eux estiment qu’Apple, Amazon, Google et Facebook ont ​​trop de pouvoir.

Les employés qui ont participé à cette enquête de Protocol proviennent principalement de grandes entreprises technologiques, et près de 40% des répondants travaillent dans des entreprises dont les revenus annuels dépassent 500 millions de dollars. La plupart de ces entreprises comptent plus de 1 000 employés.

Près de 77% des personnes interrogées estiment qu’Apple, Amazon, Alphabet/Google et Facebook ont ​​trop de pouvoir, tandis que seulement 8% ne sont pas d’accord avec cette affirmation. En outre, 40% ont ajouté que la technologie fait maintenant plus de mal que de bien, plusieurs employés s’inquiétant de l’impact négatif de la technologie sur le monde.

Pourtant, les remèdes sont rares. Plus de 68% souhaitent que leurs entreprises s’associent ou soient acquises par un opérateur Big Tech, et les trois quarts ont déclaré que les entreprises Big Tech devraient être autorisées à acquérir d’autres entreprises. Un peu plus de 40% pensent que Facebook, Amazon, Alphabet et Apple devraient être démantelés. Malgré leurs inquiétudes quant au pouvoir de la technologie et à son influence négative, les employés de la technologie ne voient pas l’application des lois antitrust comme la solution.

56% des personnes interrogées estiment que les restrictions américaines sur les entreprises technologiques chinoises sont allées trop loin, tandis que 28% ont déclaré être neutres sur la question. Et 60% conviennent que les entreprises technologiques américaines devraient travailler plus étroitement avec les entreprises technologiques chinoises. En fin de compte, la majorité des répondants ont déclaré croire que l’avenir du secteur technologique est en jeu sur ce point, 58% étant d’accord qu’une guerre froide avec la Chine pourrait « paralyser les entreprises technologiques américaines ».

En général, l’intelligence artificielle est préoccupante, en particulier lorsqu’il s’agit de problèmes liés aux systèmes qui collectent et amplifient les préjugés présents dans la société sur des questions telles que le racisme et l’homophobie.