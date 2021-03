Comme vous le savez, Apple a demandé à tous les développeurs d’indiquer, via certaines étiquettes, quelles données utilisateur sont collectées par leurs applications. Le retard de Google a certainement causé beaucoup de bruit, compte tenu des plusieurs semaines d’attente. Face à la publication, DuckDuckGo a attaqué Google au sujet de ses étiquettes de confidentialité.

Le moteur de recherche concurrent de Google a longtemps été proposé comme une alternative respectueuse de la vie privée et attaque la firme de Mountain View après la publication des étiquettes de confidentialité. Le moteur de recherche, avec un tweet, déchaîne une attaque sévère contre Google en comparant son étiquette de confidentialité à celle des applications Google et Chrome, bien plus « voraces » des données personnelles des utilisateurs.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021