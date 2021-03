Après Gmail et une attente de près de trois mois, Google a enfin mis à jour d’autres applications importantes pour inclure les étiquettes de confidentialité requises par Apple.

Apple a activé les étiquettes de confidentialité en décembre, demandant à tous les développeurs de les ajouter dans les nouvelles applications ou mises à jour publiées le 8 décembre. Ces étiquettes sont utiles pour comprendre comment les données utilisateur sont gérées.

Les nouvelles versions de Google Docs et de Google Agenda corrigent non seulement certains bugs, mais ajoutent également des informations sur le traitement des données. Google a attendu plusieurs mois avant d’intégrer ces étiquettes, et nous constatons maintenant que les deux applications collectent des informations générales telles que l’historique de recherche, l’emplacement, les informations de contact, les données d’utilisation et d’autres mesures mineures.

Ces dernières semaines, Google avait été accusé d’avoir retardé ces mises à jour dans le seul but d’éviter la publication des étiquettes, mais la société s’est toujours défendue en disant que les mises à jour seraient publiées prochainement.