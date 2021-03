Le studio de design TIN a créé l’application Timedash qui apporte de nombreux widgets avec date et heure sur iOS 14 et iPadOS 14.

Timedash comprend plusieurs widgets avec horloge analogique, horloge numérique, date et plus encore. Il existe 30 combinaisons inspirées des montres des années 1970, des modèles colorés aux plus élégants et minimaux.

Dans l’application, vous trouverez quatre principaux types de widgets. Le premier est « Ana Digi », une grande horloge analogique avec une version numérique plus petite au centre. « Dual Ana Date Weather » affiche la date et l’heure ainsi que deux fuseaux horaires différents de votre choix. « Digi Date Weather » a une grande horloge numérique avec la date et la température. Enfin, « Ana Weather Steps » comprend une petite horloge analogique avec température et un grand podomètre.

Les widgets Timedash ressemblent aux complications de l’Apple Watch. Ils sont propres, bien conçus et riches en données, à tel point qu’il est très facile de suivre les étapes, de vérifier l’heure à la volée ou de regarder rapidement les moments qui vous intéressent.

Timedash est disponible sur l’App Store au prix de 1,99 €.