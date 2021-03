Dans une récente interview, le PDG de WhatsApp a évoqué la nouvelle politique de confidentialité de la plateforme, la concurrence avec iMessage et le différend en cours entre Facebook et Apple.

Will Cathcart a été interviewé par Big Technology Podcast, avec un premier discours dédié aux nouvelles étiquettes de confidentialité de l’App Store. Le PDG de WhatsApp a rappelé que sur ce point, il existe des différences de règles entre les applications tierces et les applications Apple :

« Vous ne voyez pas les étiquettes de confidentialité d’iMessage lorsque vous le téléchargez, car vous n’avez pas à le télécharger. Il est déjà sur votre téléphone, c’est pourquoi nous avons été très critiques à l’égard de cette situation.

L’étiquette est sur leur site Web, si vous pouvez la trouver. Mais même là…sans utiliser cette métaphore, mais que signifie « apples to apples » ? Nous avons les informations de paiement de nos utilisateurs car nous proposons une telle fonctionnalité en Inde si vous le souhaitez. Apple dispose d’une fonctionnalité de paiement et vous pouvez envoyer de l’argent à un ami via iMessage aux États-Unis. Notre étiquette indique que nous avons accès aux informations de paiement, ce n’est pas le cas d’iMessage. Quelle est la différence ? Pourquoi notre étiquette le dit et non la leur ? »

Le PDG de WhatsApp a également été interrogé sur le différend en cours entre Apple et Facebook, notamment à propos d’un commentaire de Mark Zuckerberg dans lequel il déclarait qu’Apple était « l’un des plus gros concurrents de Facebook ». Cathcart a expliqué qu’il est évidemment dans l’intérêt d’Apple que tout le monde utilise un iPhone, car « l’expérience de messagerie fonctionne mieux sur iMessage si tout le monde possède un iPhone ».

« Si les gens passent à quelque chose comme WhatsApp ou un autre service, il est plus facile pour leurs amis de faire des allers-retours entre un iPhone ou un Android. J’utilise un Android. Quand les gens me mettent dans un groupe iMessage, c’est une expérience assez étrange. Vous ne pouvez rien faire. C’est une expérience étrange. Si vous souhaitez passer un appel vidéo de groupe, cela ne fonctionne pas.

Il est dans l’intérêt stratégique d’Apple que les gens n’utilisent pas WhatsApp ou d’autres applications concurrentes, car ils ne veulent pas que les gens utilisent un téléphone Android.

J’utilise également un iPad, j’utilise l’iPhone depuis de nombreuses années, mais je veux vraiment utiliser le produit comme la plupart des gens l’utilisent, donc je préfère Android. Beaucoup de gens utilisent les deux ou vont et viennent parce que nous construisons nos produits pour les deux sans aucune différence. »

Enfin, Cathcart a parlé des changements à venir de la politique de confidentialité de WhatsApp.

« Cette mise à jour ne change rien à la confidentialité de vos messages personnels, il n’y a aucun changement de ce point de vue. Nous ne décrivons que quelques nouvelles fonctionnalités commerciales que nous créons pour que les gens puissent communiquer avec les entreprises s’ils le souhaitent. Les gens n’ont pas à faire cela et ils contrôlent chaque autorisation. »