Un leaker très réputé a déclaré que les AirPods 3 sont prêts à être expédiés et que leur lancement est prévu dans les semaines à venir. D’autres nouvelles importantes concernent également pour l’iPad Pro.

Apple pourrait présenter les AirPods 3 d’ici la fin du mois, puis les lancer au plus tard dans la première semaine d’avril. Et lorsque les ventes du nouveau modèle commenceront, Appli mettra les AirPods précédents au placard.

Le leaker Kang est très connu sur la plate-forme chinoise Weibo, car dans le passé il avait anticipé plusieurs nouveautés d’Apple, et aujourd’hui il s’est dit assez certain que les AirPods 3 sont prêts à être expédiés. Le chargement sans fil sera standard et il peut également y avoir des changements dans la conception qui, sauf surprises, seront similaires à celle des AirPods Pro mais sans suppression active du bruit.

Kang ajoute que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces aura plus de fonctionnalités que le modèle 11 pouces, comme l’écran mini-LED capable d’assurer une meilleure qualité d’image et une optimisation de la consommation d’énergie. Les deux modèles devraient intégrer la puce A14x et prendre en charge les réseaux 5G dans les versions cellulaires.

Tout indique une possible présentation pour le 23 mars prochain, date à laquelle il pourrait y avoir un nouvel événement Apple.