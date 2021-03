Cette année, Apple devrait lancer les AirPods 3 avec un nouveau design, dont de nouveaux rendus 3D ont été partagés aujourd’hui.

Depuis leur lancement en 2016, la conception des AirPods est restée inchangée, devenant pratiquement emblématique et copiée. Le modèle de deuxième génération est sorti en 2019, ajoutant la charge sans fil et la prise en charge de « Dis Siri », tout en restant sur un design similaire. Mais cela pourrait enfin changer cette année, car Apple semble avoir décidé de procéder à quelques modifications en termes de conception.

Les rendus des nouveaux AirPods 3 publiés aujourd’hui par GizmoChina confirment toutes les rumeurs des derniers mois. Le design est très similaire à celui des AirPods Pro. Et visiblement, il y aura bel et bien une tige plus courte, mais aussi du nouveau sur la forme des écouteurs. Le boîtier de charge change également, celui-ci s’élargit et devient plus proche à celui de la variante Pro.

Concernant les fonctionnalités, nous n’avons pas encore toutes les informations, mais il y a ceux qui s’attendent à l’introduction de la prise en charge de l’annulation active du bruit (ANC). Dans ce cas, la différence avec les AirPods Pro actuels serait quasi nulle, elle est donc peu plausible. Dans tous les cas, la nouvelle génération devrait également arriver dans le modèle Pro, qui introduira probablement de nouvelles fonctions.

Aux dernières rumeurs, il n’est pas exclu qu’Apple prévoit de présenter les AirPods 3 lors d’un Special Event attendu le 23 mars prochain.