Plusieurs fuites ont confirmé la date du 23 mars pour le prochain Special Event Apple dédié à plusieurs nouveaux produits matériels.

Cet événement se tiendra en ligne en raison de la pandémie de COVID-19, tout comme l’entreprise l’a fait en juin et en septembre dernier.

Selon Jon Prosser, Apple pourrait profiter de ce Special Event pour lever le voile sur les AirTags, le nouvel iPad Pro, les AirPods de troisième génération et peut-être même sur une nouvelle Apple TV.

Pour rappel, la dernière bêta d’iOS 14.5 a révélé l’existence de plusieurs références, aux AirTags, dont à l’onglet « Objets ». Cette fonction liée au tracker d’Apple permettra aux utilisateurs de retrouver des objets perdus.

Quant à l’iPad Pro, le modèle de 2021 devrait conserver le même design que la version actuelle, à la différence possible qu’Apple opte pour un écran mini-LED. Ce n’est pas du tout exclu.

En revanche, le design des AirPods de troisième génération pourrait changer en « mieux ». Plus précisément, il se dit que ces écouteurs pourrait adopter un design similaire à celui des AirPods Pro, mais sans suppression active du bruit.

Enfin, la nouvelle Apple TV devrait intégrer des processeurs plus puissants pour mieux faire tourner tous les jeux Apple Arcade. Plus de puissance permettra aussi aux développeurs de concevoir des jeux encore plus aboutis.

Voilà, ce sont là les dernières rumeurs, il ne reste donc plus qu’à attendre que Cupertino officialise la date de son prochain évènement.