Ginger Labs, créateur de Notability, l’application de prise de notes la plus vendue sur l’App Store, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle version pour Mac. Celle-ci offre les mêmes fonctionnalités que sur iPad grâce à la technologie Mac Catalyst d’Apple.

Notability est une application qui permet aux utilisateurs de capturer des idées et de créer des notes numériques écrites à la main ou via l’Apple Pencil. La nouvelle version de l’application Mac offre aux utilisateurs toutes les fonctionnalités intéressantes de l’iPad, mais optimisées pour tirer pleinement parti de la taille de l’écran, du clavier et de la vitesse plus rapide du Mac. Notability sur Mac comprend des fonctionnalités populaires telles que la détection de forme et vos outils préférés. Il y a un support pour l’Apple Pencil via Sidecar, la reconnaissance de l’écriture manuscrite, la conversion mathématique et bien plus encore.

De plus, il est possible de profiter de la synchronisation via iCloud. De cette façon, nous pouvons toujours avoir nos notes avec nous, même sur iPad et iPhone.

Notability sur Mac est disponible en téléchargement gratuit par les clients iPad et iPhone actuels. Pour les nouveaux utilisateurs, cependant, une réduction de 56% est offerte : l’application est disponible sur le Mac App Store pour 4,49 €. Dépêchez-vous car la réduction est disponible pour une durée limitée.