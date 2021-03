Google a annoncé une série de nouveaux outils interactifs qui permettront aux utilisateurs de contribuer encore plus efficacement à l’amélioration de Google Maps.

Dans un communiqué de presse, la firme de Moutain View a présenté quelques innovations importantes, dont un nouvel éditeur pour signaler les routes manquantes. Grâce à ce nouvel éditeur, il sera possible de tracer des lignes pour indiquer les routes manquantes avec une plus grande précision, au lieu de la méthode habituelle d’ajout d’une épingle en correspondance avec la route manquante. Il sera également possible de renommer des routes, de changer la direction d’une route, d’éditer et même de supprimer des routes incorrectes.

Tous les rapports seront évidemment examinés par l’entreprise avant de devenir effectifs. Ce nouvel outil sera disponible dans les prochains mois dans 80 pays. Google introduira également un nouveau bouton pour mettre à jour les photos sur Google Maps en présence d’un emplacement spécifique, ainsi qu’un nouvel outil qui permettra aux utilisateurs de partager des expériences et des faits saillants à l’aide de leurs photos récentes.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur Google Maps au cours des prochains mois.