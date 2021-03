Avec les nouvelles étiquettes de confidentialité, Apple a franchi une étape importante au nom de la confidentialité, dans le but de rendre les utilisateurs plus conscients de la façon dont leurs données personnelles sont traitées par les développeurs sur l’App Store.

Déjà en décembre 2020, l’entreprise publiait les étiquettes de confidentialité de ses applications sur l’App Store mais aujourd’hui une page dédiée arrive sur le site officiel. La société a publié une liste alphabétique de toutes les applications développées par Apple avec leurs étiquettes de confidentialité respectives.

Parmi les applications, nous trouvons par exemple Mail, Santé, Plans, FaceTime ainsi que des applications plus professionnelles telles que Final Cut ou Xcode. Cliquer sur chaque application individuelle ouvrira un menu contextuel où il sera possible de visualiser toutes les informations et données sensibles traitées par l’application spécifique. Évidemment, l’engagement de l’entreprise est d’apporter une plus grande transparence à ses utilisateurs en se mettant clairement au même niveau que les développeurs tiers, qui sont obligés de publier les mêmes étiquettes sur l’App Store.

Rappelez-vous qu’avec iOS 14.5 arrivera également la nouvelle fonction de transparence de suivi très redoutée, qui obligera les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs. Une autre étape importante au nom de la confidentialité d’Apple.