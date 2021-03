Wistron a relancé la production d’iPhone en Inde, suite au blocus imposé par Apple et le gouvernement après les manifestations dans l’une des usines du pays.

Le ministre de l’Industrie, Jagadish Shettar, a déclaré que Wistron avait repris la production conformément aux lois locales et au respect des droits des travailleurs. À l’avenir, les services compétents porteront plus d’attention aux problèmes liés aux conditions de travail afin d’éviter la répétition d’incidents similaires.

Le 12 décembre, la quasi-totalité des 2 000 employés de l’usine de Wistron en Inde a pris part à une violente révolte contre l’entreprise. Le mobilier, la machinerie, les fenêtres et un grand nombre de voitures sur le parking devant les bureaux ont été endommagés pour des dommages d’environ 7 millions de dollars. Les travailleurs ont affirmé qu’ils avaient été sous-payés pendant quatre mois (certains avec un salaire de 7 $) et que l’émeute avait commencé après qu’une réunion avec les RH n’ait pas été en mesure de résoudre le conflit. Après ces manifestations, le gouvernement indien et Apple ont enquêté et puni Wistron pour certaines violations des droits des travailleurs.

L’usine était censée embaucher jusqu’à 20000 employés supplémentaires pour produire plus d’iPhone SE 2020, mais le plan a été gelé et Apple a déclaré qu’elle n’attribuerait aucune nouvelle commande à Wistron tant que tous les problèmes liés aux conditions des travailleurs ne seraient pas résolus.

Apparemment, ces problèmes ont été résolus et Apple a également donné son feu vert pour la reprise de la production. Entre autres, Apple a également lancé une formation pour les employés de l’usine de Wistron, afin que chacun comprenne mieux ses droits.

Selon Wistron, les employés ont maintenant reçu leur plein salaire et un nouveau système de recrutement et de rémunération a été mis en place pour s’assurer que chacun reçoit le bon salaire et fournit la documentation nécessaire pour pouvoir travailler.