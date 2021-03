En janvier, après les protestations de divers groupes pro-Trump à Washington, Apple a décidé de retirer le réseau social Parler de l’App Store pour manque de retenue et pour fomentation de violence. Après un examen plus approfondi, Apple a de nouveau rejeté la demande de Parler de retourner dans le store.

En janvier, Apple a donné aux développeurs Parler un préavis de 24 heures pour mettre en œuvre un système de modération de contenu, sinon l’application serait supprimée de l’App Store.

« Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant un contenu douteux dans votre service Parler, avec des allégations selon lesquelles l’application a été utilisée pour planifier, coordonner et faciliter des activités illégales à Washington DC le 6 janvier 2021 qui ont entraîné (entre autres) la mort, de nombreux blessés et la destruction de propriétés privées. Il semble également que l’application continue d’être utilisée pour planifier et faciliter d’autres activités illégales et dangereuses.

Nous voulons être clairs que Parler est en fait responsable de tout le contenu généré par les utilisateurs sur votre service et nous assurer que ce contenu répond aux exigences de l’App Store pour la sûreté et la sécurité de nos utilisateurs. »

L’application a ensuite été supprimée, tout comme sur le PlayStore de Google, entre autres. De plus, Amazon a désactivé ses services Web sur Parler, mettant tout le projet en difficulté.

Aujourd’hui, après plusieurs semaines de tests, Apple a déclaré que Parler n’avait pas encore apporté suffisamment de modifications pour assurer son retour sur l’App Store :

« L’application contient toujours un contenu discriminatoire, raciste et haineux. Après avoir examiné les nouvelles informations, nous pensons que ces modifications ne sont pas suffisantes pour se conformer aux directives de l’App Store.

En effet, une simple recherche suffit pour découvrir à nouveau la présence de contenus hautement discutables, y compris des utilisations offensantes de termes péjoratifs concernant la race, la religion et l’orientation sexuelle, ainsi que des symboles nazis. Pour ces raisons, votre application ne peut pas revenir sur l’App Store tant qu’elle n’est pas conforme aux directives. »

Bien qu’Apple ait laissé une porte ouverte pour revenir dans le store, Parler a licencié ses trois développeurs iOS, suggérant l’abandon de tout retour.