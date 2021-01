Tim Cook a déclaré que l’application Parler pouvait revenir sur l’App Store, mais uniquement lorsqu’elle respectera les conditions de service.

Parler a été retiré de l’App Store après qu’Apple ait appelé à la suppression de certains contenus d’extrême droite qui incitaient à la violence. Comme la plate-forme ne s’est pas conformée aux exigences, l’application a été supprimée de l’App Store.

Tim Cook a rapporté aujourd’hui que Parler sera en mesure de revenir sur l’App Store lorsqu’elle remplira les conditions d’utilisation d’Apple : « Parler a quelques problèmes de modération », a déclaré Tim Cook, « notre espoir est qu’ils gèrent mieux la situation et reviennent sur l’App Store ».

« Nous les avons suspendus, nous ne les avons pas interdits », a ajouté Cook, répondant aux critiques de censure de diverses parties du monde. « Nous avons des conditions d’utilisation pour notre App Store et Parler en enfreignait plusieurs. Tout ce que nous demandons, c’est que vous respectiez les conditions d’utilisation ».

Apple avait auparavant donné à Parler 24 heures pour apporter des modifications à l’application pour une meilleure modération et pour supprimer le contenu qui encourageait la violence et la haine. L’application n’était pas conforme aux exigences et a donc été supprimée. Google a également fait de même sur son Play Store et Amazon a même coupé les services AWS de la plate-forme, coupable d’avoir donné de l’espace à des extrémistes de droite pour répandre la haine et organiser de violentes manifestations.