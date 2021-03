Les jeux sur l’App Store deviennent de plus en plus gros, avec une moyenne de 76% de plus qu’il y a cinq ans.

Sensor Tower a analysé la taille moyenne des 100 jeux les plus téléchargés sur l’App Store aux États-Unis de 2016 à aujourd’hui, année après année. Les données n’incluent que la taille du fichier principal présent sur la boutique et non celle du contenu supplémentaire.

« La taille moyenne des fichiers de jeu en 2016 était d’environ 264 mégaoctets et a augmenté de 76% au cours des cinq dernières années pour atteindre près de 465 Mo en 2020. L’année dernière, nous avons vu une augmentation annuelle particulièrement significative, avec une croissance de 30,3% sur un an. En revanche, la moyenne a augmenté de 102,6% au cours des cinq dernières années, passant d’environ 147 Mo en 2016 à près de 299 Mo en 2020. »

Le jeu le plus rentable de l’App Store américain en 2020 était Roblox, qui a une taille de fichier originale de 222 Mo. Cependant, le « plus gros » titre reste CSR Racing 2, qui occupe 3,8 gigaoctets de stockage sur l’iPhone.

Aussi pour cette raison, il est probable qu’Apple lancera en 2021 le premier iPhone de 1 To, après avoir déjà proposé des alternatives progressivement plus grandes jusqu’aux 512 Go actuels.