Apple a breveté un écran auto-chauffant pour le futur iPhone pliable, de manière à éviter d’endommager l’écran.

Depuis un certain temps, les rumeurs évoquent la possibilité qu’Apple produise un iPhone pliable. En réalité, la firme de Cupertino travaille actuellement sur des prototypes avec un design de coquillage. Un nouveau brevet confirme cette conception et révèle comment Apple pourrait essayer de surmonter l’un des plus gros problèmes avec les écrans pliables, à savoir l’usure et la casse de l’écran.

Le brevet parle d’un appareil électronique équipé d’une charnière qui permet de plier l’appareil autour d’un axe de pliage. Pour faciliter le pliage autour de l’axe sans endommager l’écran lorsqu’il est froid, la partie de l’écran qui chevauche l’axe de pliage pourrait être chauffée. Cette partie de l’écran serait auto-chauffée en éclairant les pixels dans la partie de l’affichage qui chevauche l’axe de courbure ou en utilisant un élément chauffant capable de fournir de la chaleur à l’affichage.

Un circuit de commande connecté à un mécanisme de couplage peut empêcher l’ouverture ou la fermeture du dispositif lorsque la température de la partie de l’affichage qui chevauche l’axe de pliage est plus basse que nécessaire.

En bref, cette solution pourrait éviter de casser l’écran lors du pliage, tout en réduisant l’usure, qui est actuellement la véritable limite de ce type d’appareil.

Pour rappel, il se dit que le premier iPhone pliable pourrait être officiellement disponible en 2023.