Corel a annoncé que sa suite logicielle graphique CorelDRAW 2021 arrivera également sur iPad et Mac, avec la prise en charge des processeurs Apple Silicon.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la société a confirmé que la suite CorelDRAW 2021 serait également disponible pour iPad et les Mac Apple Silicon. La nouvelle version fournira des outils renouvelés pour la conception et la révision de tout travail graphique, augmentant la productivité et vous permettant de travailler sur diverses plates-formes.

« Les fonctionnalités avancées de retouche photo et d’illustration permettent aux concepteurs de réaliser plus rapidement que jamais leur vision créative. Et à mesure que notre définition des lieux de travail est continuellement redéfinie, CorelDRAW sera optimisé pour les appareils tactiles et disponible en tant que toute nouvelle application iPad qui offrira aux professionnels de nouvelles options pour être créatifs n’importe où, à partir de pratiquement n’importe quel appareil. »

CorelDRAW peut être utilisé pour l’illustration, la typographie, la retouche photo et plus encore. La suite 2021 propose un certain nombre de mises à jour, notamment un nouveau tableau de bord, des commentaires en temps réel, l’intégration de Microsoft Teams, la visualisation de plusieurs pages, l’exportation de plusieurs actifs, etc. La version Mac prendra également en charge les processeurs Apple Silicon.

L’application iPad sera disponible dans les prochaines semaines. Le coût de la suite pour toutes les plateformes compatibles est de 349 € par an ou 719 € ponctuel.