Après les rumeurs des derniers jours, l’annonce officielle est tombée aujourd’hui : les premiers iPhone 12 « Made in India » seront bientôt produits.

Dans un communiqué de presse partagé avec les médias locaux, Apple a déclaré qu’elle était fier de commencer à fabriquer l’iPhone 12 en Inde pour les clients locaux. Cela signifie que les premiers iPhone 12 produits dans le pays ne seront vendus que localement et non en dehors de l’Inde.

Au quatrième trimestre 2020, la part de marché des iPhone en Inde a augmenté de 2 à 4%, grâce à divers investissements qui ont permis à Apple d’obtenir des avantages fiscaux du gouvernement et de proposer des prix plus bas aux utilisateurs indiens.

Au total, Apple a vendu plus de 1,5 million d’iPhone en Inde au cours des trois derniers mois de 2020, en hausse de 100% d’une année sur l’autre. Parmi les appareils les plus vendus figurent l’iPhone 11, l’iPhone XR, l’iPhone 12 et l’iPhone SE 2020. Au total, Apple a livré plus de 3,2 millions d’iPhone en 2020, en hausse de 60% d’une année sur l’autre.

Ces dernières années, Apple a eu du mal à être compétitive sur ce qui est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, en partie en raison des prix élevés des iPhone par rapport au faible coût des appareils rivaux proposés par Xiaomi, Oppo et Vivo qui ont inondé le marché.

Cependant, Apple a profité de l’initiative du gouvernement indien « Made in India » pour augmenter sa base de fabrication locale, ce qui lui a permis d’économiser sur les coûts des droits d’importation et de répercuter les économies sur les clients, tout en baissant les prix en particulier sur les modèles d’iPhone d’ancienne génération.

Wistron se chargera de la production de l’iPhone 12 en Inde.