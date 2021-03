Selon TrendForce, Apple a vendu 77,6 millions d’iPhone au quatrième trimestre 2020, dont 69,8 millions sont des 12 iPhone. Cette performance permet à la firme californienne de dépasser Samsung et de devenir le plus grand fabricant de smartphones.

Ce rapport révèle qu’Apple a vendu 10 millions de smartphones de plus que Samsung, qui accuse d’une baisse de 14% (67 millions d’appareils vendus). Apple a enregistré une augmentation de 85% sur une base trimestrielle, notamment grâce à la gamme iPhone 12 5G et à des tarifs qui ont satisfait les clients.

Malgré la crise sanitaire et économique, TrenForce souligne qu’Apple a quand même réussi à augmenter sa part de marché et à faire mieux qu’en 2019, avec un total de 77,6 millions d’iPhone écoulés au quatrième trimestre 2020. L’iPhone 12 représentait environ 90% de tous les iPhone expédiés durant ce même trimestre.

TrendForce s’attend également à des ventes plus élevées que prévu pour tous les fabricants au premier trimestre 2021 : « Historiquement, la fabrication de smartphones a tendance à baisser d’environ 20% au premier trimestre par rapport au précédent, la demande s’effondrant après la saison de Noël. Cependant, les performances du premier trimestre de cette année devraient remettre en cause la saisonnalité et donner de meilleurs résultats. »

Raison pour laquelle les ventes d’iPhone 12 devraient encore performer fortes au cours des trois premiers mois de 2021, avec un total de 54 millions d’unités vendues (80% représenté par l’iPhone 12).

Bien que Samsung ait perdu du terrain face à Apple au T4 2020, TrendForce s’attend à ce que la firme sud-coréenne atteigne la première place du classement mondial tout au long de 2021. Néanmoins, les analystes estiment que la capacité de Samsung à maintenir sa position de leader se révélera de plus en plus exigeante à mesure que la société continue de perdre des parts de marché au profit de marques chinoises comme Oppo et Xiaomi.