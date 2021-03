Avant même qu’Apple ne confirme l’arrivée de son casque AR/VR, Mark Zuckerberg, a indirectement critiqué cette éventuelle décision de la firme de Cupertino.

Lors d’une récente interview, il a été question de la dépendance de Facebook vis-à-vis d’Apple et de Google en ce qui concerne la distribution d’applications et de plates-formes logicielles. Mark Zuckerberg a déclaré qu’il fallait compter sur d’autres entreprises pour déterminer ce qu’il est possible ou non de faire avec les applications et les jeux sur les téléphones mobiles, ajoutant que Facebook ne pouvait pas apporter sa plate-forme de jeu aux smartphones en raison de certaines limitations imposées par d’autres entreprises/ Même si Mark n’a pas mentionné directement le nom d’Apple, mais la référence est claire.

Pour cette raison, Facebook construit sa propre plate-forme pour les casques VR qui rendra l’entreprise complètement indépendante des autres entreprises dans la gestion des logiciels qu’elle peut distribuer : « Nous aimerions nous assurer que nous pouvons concevoir le prochain système afin qu’il puisse réellement créer le genre d’expériences sociales que nous aimerions ».

Concernant le prix des casques AR et VR, Zuckerberg a expliqué que l’objectif de Facebook est de proposer les produits « au coût le plus bas possible pour permettre à tout le monde de les acheter ». D’ajouter que cela rendrait Facebook différent des « autres sociétés qui proposeront des casque à des prix très élevés ». Encore une fois, la référence au futur casque Apple est claire. Pour rappel, son prix devrait être situé entre 1000 et 3000 dollars, selon les dernières spéculations.

« Je pense que notre tendance sera probablement d’essayer de proposer ces produits à un coût aussi bas que possible afin de pouvoir les proposer à tout le monde. Contrairement à certaines des autres entreprises du secteur qui facturent essentiellement des prix élevés comme modèle commercial, l’un de nos principes fondamentaux est que nous voulons servir tout le monde. Je suis très concentré non seulement sur la façon dont vous pouvez créer un bon appareil de VR et AR, mais comment faire en sorte qu’il coûte 300 $ au lieu de 1 000 $. »

Le PDG de Facebook a également critiqué les modèles de casques MR (réalité mixte), qui offrent des expériences VR transparentes même lorsque vous êtes en déplacement. Selon Zuckerberg, ce n’est pas l’expérience idéale qu’un casque peut offrir.