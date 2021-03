Apple a créé une nouvelle section « Apple for Kids » sur son site Web d’assistance, offrant aux parents et aux tuteurs un hub unique pour configurer les appareils, services et plates-formes Apple pour leurs enfants et gérer leur utilisation.

La section comprend des liens rapides en haut pour la gestion des groupes familiaux et le dépannage des problèmes courants, tels que ce qu’il faut faire si votre enfant a oublié son mot de passe ou s’il a acheté quelque chose dans les magasins ou les services Apple par accident.

Plus bas, il y a une sous-section dédiée aux guides, qui aide à gérer la fonction « Partage familial » ou à configurer un iPhone, iPad, iPod touch ou Mac pour un enfant. Vous trouverez également des détails sur la configuration d’une Apple Watch pour un membre de la famille qui ne possède pas son propre iPhone‌, à l’aide de l’option Configuration de la famille.

Aux États-Unis, les utilisateurs de plus de 13 ans peuvent également trouver des liens leur montrant comment mettre à jour la date de naissance de leur identifiant Apple. Apple avertit que si un enfant a moins de 13 ans et que la date de naissance de son identifiant Apple est incorrecte, un parent ou un tuteur devra contacter l’assistance Apple en son nom. La limite d’âge pour les deux actions varie selon le pays ou la région.

Plus bas sur la page, les adultes peuvent apprendre à utiliser le mode Demander à acheter. Avec ce mode activé, avant de faire un achat, les enfants devront obtenir la permission d’un utilisateur désigné. Il existe également des liens qui expliquent comment localiser les appareils manquants avec l’application Localiser et comment utiliser la fonction Apple Cash Family, afin que même les plus petits puissent utiliser Apple Pay.

Enfin, la dernière sous-section montre comment empêcher les enfants de faire des achats intégrés, définir des limites avec Temps d’écran et utiliser le contrôle parental sur l’appareil d’un enfant.