Netflix a annoncé le lancement de la fonction « Fast Laughs », qui propose une série de clips de style TikTok dédiés à certains contenus de la plateforme.

Comme l’explique Netflix, Fast Laughs propose « un flux plein écran d’extraits amusants de notre vaste catalogue de comédies, comprenant des films, des séries et des humoristes de comédiens comme Kevin Hart et Ali Wong ». Netflix indique que la section n’est disponible que sur les appareils mobiles et fournira jusqu’à 100 nouveaux clips sélectionnés par jour.

Pour accéder à la fonctionnalité, les utilisateurs trouveront le nouvel onglet dans l’application Netflix. Les clips sont lus automatiquement et le flux ressemble en fait à TikTok, avec un défilement vertical. La vue comprend un bouton « LOL », qui libère un rafale d’émojis souriants au toucher.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur flux Fast Laughs en ajoutant des séries, des films et d’autres contenus à leurs listes. Les clips individuels de Fast Laughs peuvent être facilement partagés via iMessage, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter et d’autres plateformes sociales.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que dans les pays anglophones, mais devrait arriver en France dans les prochains mois.