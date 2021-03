Un utilisateur australien a poursuivi Apple après que son iPhone X ait littéralement explosé dans la poche de son pantalon.

Comme rapporté par 7News, l’incident s’est produit en 2019 et ce n’est que maintenant que l’homme a décidé d’intenter une action en justice contre Apple, après que la société n’ait pas répondu à certaines questions sur l’incident.

Le scientifique Robert De Rose était assis dans son bureau lorsqu’il a ressenti une douleur dans sa jambe et un crépitement provenant de sa poche. « J’ai entendu un léger claquement, suivi d’un son comme de l’eau pétillante, puis j’ai ressenti une douleur intense dans ma jambe droite, alors j’ai immédiatement sauté et réalisé que c’était mon téléphone », a déclaré l’homme. À ce moment-là, De Rose a sorti son iPhone X de sa poche pour constater que de la fumée noire sortait du téléphone. L’appareil avait été acheté un an plus tôt.

En raison de l’explosion de son iPhone X, De Rose dit avoir subi des brûlures au deuxième degré à la jambe. « J’avais de la cendre partout et ma peau se décollait. Au cours des jours suivants, j’ai contacté Apple à plusieurs reprises à propos du problème, mais ils ne m’ont jamais donné de réponse ».

L’homme a ajouté qu’il avait maintenant décidé d’engager une action en justice contre Apple pour obtenir une indemnisation. Un porte-parole d’Apple a déclaré à 7NEWS que la société prenait au sérieux la sécurité des clients et enquêtait sur la plainte.