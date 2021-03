Tous les Apple Store américains ont désormais rouvert près d’un an après les premières fermetures causées par la pandémie de COVID-19.

À partir d’aujourd’hui, les 270 boutiques sont officiellement ouvertes au public, grâce à la réouverture des derniers magasins encore fermés à Houston, Dallas et San Antonnio.

Comme dans le reste du monde, même aux États-Unis, les Apple Store ont été confrontés à pas mal de problèmes au cours des 12 derniers mois, avec des fermetures et des réouvertures intermittentes. Apple a activé certaines mesures provisoires pour la livraison des appareils commandés en ligne, en plus bien sûr de toutes les mesures de sécurité pour les employés et les clients.

Ces derniers mois, Apple s’est fortement concentrée sur les achats en ligne, sans toutefois renoncer à certains tests de produits et expériences d’achat dans des magasins individuels encore ouverts.