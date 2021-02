Facebook continue de critiquer la prochaine fonctionnalité de transparence de suivi d’Apple avec une nouvelle campagne publicitaire intitulée « Good Ideas Deserve To Be Found » (« Les bonnes idées méritent d’être trouvées »).

« Le monde regorge de bonnes idées », écrit Apple. « Désormais, grâce aux publicités personnalisées, les petites entreprises peuvent trouver la leur. Les bonnes idées méritent d’être trouvées ».

Tel que rapporté par CNBC, cette nouvelle campagne publicitaire apparaît à la télévision, à la radio et en ligne aux États-Unis depuis hier et durera 12 semaines. L’objectif est « d’aider les gens à comprendre comment les publicités personnalisées qu’ils voient les aident à découvrir de nouvelles choses qu’ils aiment, en soutenant les activités de leur communauté ».

Andrew Stirk, responsable du marketing d’entreprise chez Facebook, a discuté de la nouvelle campagne publicitaire dans une interview avec CNBC :

« L’objectif est d’aider les gens à comprendre le rôle que jouent les publicités personnalisées pour les petites entreprises, leur capacité à se développer et à prospérer, ainsi que le rôle qu’ils jouent pour aider à découvrir des idées qui n’existeraient peut-être pas autrement, qu’ils n’auraient pas pu trouver autrement. Nous voulons nous assurer que les petites entreprises connaissent les outils que nous mettons en œuvre et que l’expérience soit la plus positive possible. Et puis, pour les consommateurs, nous voulons sensibiliser le rôle que jouent les publicités personnalisées pour les petites entreprises et la capacité à découvrir des idées. »

Le timing du lancement de cette campagne ne laisse guère de doute : l’objectif est de faire basculer l’opinion publique contre Apple, prête à lancer une fonctionnalité qui pourrait fortement limiter l’activité de Facebook.

Nous vous rappelons que la fonction de transparence du suivi dans les applications exigera que les applications obtiennent l’autorisation de l’utilisateur avant de suivre vos données dans des applications ou des sites Web appartenant à d’autres sociétés. Facebook a souvent critiqué cette fonctionnalité, affirmant qu’elle nuirait aux petites entreprises et obligerait les développeurs à faire payer des applications et des jeux actuellement gratuits.