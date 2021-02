Le constructeur de véhicules électriques Fisker s’associera à Foxconn pour produire plus de 250000 véhicules électriques par an, à partir de 2023.

L’accord porte le nom de code « Project PEAR », abréviation de Personal Electric Automotive Revolution, et ciblera les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, de Chine et d’Inde. Cette nouvelle a eu un effet positif pour l’action de Fisker, qui était en hausse de 23,4% à 20,10 $ en pré-négociation. Ce partenariat avec Fisker n’est pas le premier pour Foxconn dans l’industrie des véhicules électriques, car la société a récemment conclu un partenariat avec la start-up chinoise de véhicules électriques Byton. De cette manière, Foxconn espère être en mesure de fournir des composants pour 10% des véhicules électriques mondiaux d’ici 2025-2027.

Toujours dans le domaine de l’automobile, il est étrange que Foxconn, du moins jusqu’à présent, n’ait jamais été nommé comme partenaire possible pour la production de l’Apple Car. Plusieurs rapports précédents disent en effet qu’Apple semble prête à s’appuyer sur les constructeurs automobiles traditionnels pour sa première voiture électrique. Le premier nom porté était celui de Hyundai et de la filiale Kia, mais il a été confirmé par la suite que les négociations n’avaient pas abouti. Les partenaires possibles incluent également BMW, Nissan et Renault.

Pendant ce temps, certains analystes suggèrent que l’Apple Car pourrait générer 50 milliards de dollars de revenus d’ici 2030.