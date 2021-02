Netflix a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité appelée « Download For You », conçue pour télécharger automatiquement les séries et les films recommandés en fonction de votre historique de visionnage sur la plate-forme et de vos goûts personnels.

« Download For You » a été créé dans le but de s’assurer qu’il y a toujours quelque chose à regarder lorsqu’une connexion Internet n’est pas disponible, afin que les utilisateurs puissent découvrir ou démarrer un nouveau contenu même hors ligne. Depuis l’application sur iPhone et iPad, vous pouvez choisir l’espace disque que le contenu téléchargé peut occuper entre 1 Go, 3 Go ou 5 Go dans l’onglet Télécharger, une fois la fonction activée.

Netflix Download For You est déjà disponible sur les appareils Android et sera bientôt disponible en mode test sur les appareils iOS.