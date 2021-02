Apple a ouvert des candidatures pour un nouveau Entrepreneur Camp en ligne dédié aux développeurs d’applications, prévu pour juillet.

L’Entrepreneur Camp aura lieu du 20 juillet au 29 juillet. Les nominations, qui se clôtureront le 26 mars, sont ouvertes aux femmes PDG, fondatrices et co-fondatrices ou développeurs d’applications. Les candidats doivent avoir une expertise en Swift ou Object-C et une application fonctionnelle qui le démontre. Le programme est conçu pour doter les femmes travaillant dans le développement d’applications des outils dont elles ont besoin pour réussir.

Comme pour les précédents événements Entrepreneur Camp d’Apple, la société affirme que les participants bénéficieront d’une assistance à la programmation, d’un mentorat et d’un « accès sans précédent » aux ingénieurs et aux dirigeants d’Apple.

L’Apple Entrepreneur Camp soutient les fondateurs et les développeurs sous-représentés dans la création de la prochaine génération d’applications de pointe et aide à former un réseau mondial qui encourage la longévité de ces entrepreneurs dans la technologie.

Il s’agit du deuxième camp d’entrepreneurs qu’Apple a annoncé pour 2021. La société basée à Cupertino organise un événement similaire pour les fondateurs et développeurs noirs du 16 au 25 février 2021.