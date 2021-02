Après avoir lancé des applications en octobre de l’année dernière, Apple a annoncé 13 software house qui participeront au premier « Entrepreneur Camp » pour les développeurs couleur.

Voici les mots de l’entreprise :

« Dans le cadre de l’engagement continu d’Apple à autonomiser la communauté noire et à démanteler les obstacles aux opportunités, nous accueillons aujourd’hui 13 éditeurs de logiciels qui participeront au premier « Camp des entrepreneurs » pour les développeurs de couleur. »

Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple, a partagé son enthousiasme :

« Ces incroyables créateurs d’applications et chefs d’entreprise incarnent l’esprit d’entreprise qui règne si profondément dans la communauté noire. Leur travail démontre le pouvoir de la programmation dans la construction d’un monde meilleur, et nous sommes honorés de les soutenir alors qu’ils ouvrent une voie que nous savons que beaucoup d’autres suivront. »

Les 13 éditeurs de logiciels sélectionnés sont les suivants :

B3am di David Bosun-Arebuwa

Black di Adam Taylor

Bar Exam di Culture Genesis

Film3D di Abdou Sarr

FormKey di Polyhedra

Health Auto Expert di Lybron Sobers

Hologarden di Casey Pollock

Hubli da un team della Apple Developer Academy dal Brasile

Justice Royale di Zapling Studios

Kickstroid di David Alston

Nailstry di Aurelia Edwards

The Peek: TV Shows and Movies di Ashley McKoy, Harold Lomotey e Ositanachi Otugo

TuneBend di Matt Garrison

Apple a également annoncé aujourd’hui avoir conclu un autre partenariat dans le cadre de l’initiative REJI :

« Apple s’associe à Harlem Capital, une société de capital-risque de démarrage basée à New York, pour offrir des conseils et du mentorat aux participants. Ce nouveau partenariat fait partie de l’Initiative pour l’équité raciale et la justice (REJI) d’Apple, qui s’appuie sur le travail de l’entreprise pour promouvoir l’équité raciale dans l’éducation, l’économie et le système de justice pénale. Ces engagements visent à élargir les possibilités pour les communautés de couleur à travers le pays et à aider à former la prochaine génération de leaders. »

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.