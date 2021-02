Le constructeur automobile Mitsubishi a officiellement présenté le tout nouveau Outlander 2022, la première voiture de la liste de prix à prendre en charge CarPlay sans fil.

Le système CarPlay sans fil est en fait l’évolution naturelle du système d’infodivertissement d’Apple, permettant aux utilisateurs de connecter leur smartphone sans utiliser de câble Lightning. Outre le simple facteur de commodité, ce mode de connexion acquiert encore plus de valeur si l’on pense aux récents rapports de Ming-Chi Kuo selon lesquels Apple est sur le point de retirer le connecteur Lightning de ses iPhone.

L’Outlander 2022 dispose d’un écran tactile de 9 pouces, avec accès à la fois à CarPlay sans fil et à Android Auto. Le chargement de l’iPhone est disponible en sans fil mais aussi câblé avec les ports USB-A et USB-C. L’Outlander 2022 sera disponible chez les concessionnaires nord-américains à partir d’avril 2021, avec un prix de départ de 25795 $.

Il est très intéressant de voir comment l’adoption de CarPlay sans fil est désormais de plus en plus répandue avec des marques telles que Hyundai, Honda, Ford, GM, Chrysler, BMW et Mercedes-Benz qui ont déjà adopté cette nouvelle technologie.