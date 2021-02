Alors que la 5G en est qu’à ses premiers pas, Apple aurait déjà mis ses équipes au travail pour prévoir l’arrivée de la 6G en 2030. En théorie, la 6G pourrait permettre d’atteindre des vitesses jusqu’à 100 fois plus rapides que la 5G.

Apple montre en effet un intérêt dès maintenant pour la 6G en publiant des offres d’emplois pour recruter des ingénieurs capables de plancher sur la prochaine génération de données mobiles à haut débit. Plus précisément, les candidats devront être en mesure de travailler sur des systèmes sans fil pour les réseaux actuels mais aussi de nouvelle génération. Les postes à pourvoir se trouvent dans les bureaux d’Apple dans la Silicon Valley et à San Diego, où la société travaille sur le développement de technologies sans fil et la conception de puces.

Les personnes embauchées pour les postes « rechercheront et concevront des systèmes de communication sans fil de nouvelle génération (6G) pour les réseaux d’accès radio » et « participeront à des forums industriels / universitaires passionnés par la technologie 6G ». Si la 6G n’est pas pour demain, Apple tient à se mettre au travail dès maintenant avec des équipes spécialisées de sorte à être prête le jour J. Les observateurs du secteur ne s’attendant pas au déploiement de la 6G avant au moins 20230. Cela laisse encore le temps à Apple de constituer ses équipes et de les renforcer au fil dans années à venir.

« Vous aurez l’opportunité unique et enrichissante de créer une technologie sans fil de prochaine génération qui aura un impact profond sur les futurs produits Apple », selon l’offre d’emploi. « Dans ce rôle, vous serez au centre d’un groupe de recherche de pointe chargé de créer des technologies d’accès radio perturbatrices de prochaine génération au cours de la prochaine décennie ».

Pour rappel, les iPhone 12/mini/Pro/Max sont les premiers iPhone 5G dont les ventes ont été très importantes, au point de permettre à Apple de gagner du terrain en Chine et dans d’autres pays. Le 12 Pro Max est d’ailleurs le smartphone 5G le plus populaire dans 49 États sur 50 aux États-Unis. Pourtant, La gamme iPhone 12 5G est arrivée 18 mois après le premier smartphone 5G de Samsung. Avec la 6G, les consommateurs risquent d’être encore plus demandeurs de smartphones compatibles 6G pour profiter de débits ultra rapides. Raison pour laquelle Apple préfère probablement travailler dès maintenant sur un iPhone capable de supporter la 6G et tous les bienfaits qui accompagneront ce réseau de prochaine génération.