D’après une nouvelle étude menée par Ookla et M Science, l’iPhone 12 Pro Max est le smartphone 5G le plus populaire aux États-Unis. Les ventes en Chine sont également bonnes.

Sur les 33 smartphones 5G examinés, c’est l’iPhone 12 qui domine les charts. Plus intéressant encore, c’est aussi lui qui est le plus populaire dans 49 États sur 50. C’est seulement à Vermount que l’iPhone 12 Pro gagne.

Le classement nous indique qu’après le 12 Pro Max, le terminal 5G le plus populaire aux États-Unis est l’iPhone 12, suivi de l’iPhone 12 Pro. Ils sont suivi en quatrième et cinquième place par les Samsung Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Loin derrière l’iPhone 12 mini, qui se confirme comme un petit flop en termes de ventes. Au total, Apple et Samsung se partagent les 14 premières positions, suivi du V60 ThinQ de LG à la quinzième place.

De son côté, DigiTimes affirme qu’Apple a vendu environ 6 millions d’iPhone 12 en Chine en janvier :

« Les expéditions de smartphones ont connu une augmentation significative en Chine en janvier, alimentée par la demande saisonnière avant les vacances du Nouvel An lunaire et le lancement de nouveaux smartphone 5G bon marché par les fournisseurs chinois. »

En Chine, les expéditions de smartphones ont atteint 40 millions d’unités en janvier, en hausse de 93% par rapport à l’année précédente. D’excellentes ventes d’iPhone, qui n’avaient jamais atteint ces chiffres en Chine en janvier et pourraient continuer sur cette tendance dans les mois à venir.