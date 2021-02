Compte tenu de l’incertitude liée à la fonction App Tracking Transparency sur iOS 14, certaines régies publicitaires redirigent une partie de leur budget vers Android.

Avant que cette fonction ne soit activée avec iOS 14.5, les annonceurs et les agences de publicité mobile tentent de déterminer dans quelle mesure elle affectera leurs revenus. Selon les derniers rapports, certaines entreprises transfèrent leurs dépenses publicitaires vers Android, du moins à court terme, alors que tout le monde attend de voir l’impact en situation réelle.

Selon le cabinet d’études de marché Digiday, les annonceurs s’attendent à ce que les coûts augmentent mais ne savent pas de combien les bénéfices vont baisser. Cependant, certains annonceurs se tournent vers Android en redirigeant une partie du budget d’iOS. « Puisqu’il existe de nombreuses inconnues sur l’impact de la décision d’Apple, certains spécialistes du marketing allouent des budgets à des endroits où ils ont plus de contrôle sur les métriques, comme Android », a déclaré Ido Raz de la société de publicité Bigabid à Digiday. « Les éditeurs qui utilisaient auparavant iOS commencent à réévaluer l’importance de leurs applications Android, même sur des marchés comme les États-Unis qui sont historiquement lourds sur iOS ».

Cependant, d’autres sociétés de monétisation d’applications affirment qu’après une baisse initiale des bénéfices publicitaires, les entreprises adopteront les nouveaux frameworks App Tracking Transparency (ATT) et SKAdNetwork d’Apple. Ce sont les alternatives à l’IDFA (Identifier for Advertisers) qui, selon Craig Federighi, bénéficieront à la fois aux utilisateurs et aux annonceurs.