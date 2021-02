Apple a commencé à notifier à certains fournisseurs de services agréés qu’une nouvelle méthode de réparation sera bientôt introduite afin de réduire les cas où le remplacement de l’ensemble de l’appareil est nécessaire.

Cette nouveauté semble n’impliquer pour l’instant que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12. À partir du 23 février, il sera donc possible pour les centres de service de proposer des réparations de l’appareil, même s’il ne peut pas être allumé ou a des problèmes avec la carte mère, Face ID ou châssis. En gros, il sera possible de remplacer un bloc entier de l’appareil comprenant différents composants tels que la batterie, la carte mère, la bobine de charge, le Taptic Engine, Face ID et d’autres composants à l’exception de l’écran et de la caméra arrière.

Ce système de réparation, conçu par Apple pour réduire l’impact sur l’environnement, sera disponible dans tous les pays où les iPhone 12 et 12 mini sont disponibles à la vente. Pour l’heure, l’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max sont apparemment exclus du document. Nous attendons donc plus de détails afin de mieux comprendre la procédure de réparation conçue par Apple.