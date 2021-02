Andrew Hoyle de CNET a comparé les caméras du Galaxy S21 Ultra de Samsung et de l’iPhone 12 Pro Max, nommant ce dernier vainqueur, même si le S21 Ultra a un gros avantage.

L’iPhone 12 Pro Max a le plus impressionné Hoyle en étant capable de prendre des photos incroyables qui pourraient facilement rivaliser avec un reflex numérique. Le nouveau Galaxy S21 Ultra se défend cependant bien et dispose d’une incroyable gamme de capteurs, dont un avec une capacité de zoom beaucoup plus élevée que celle d’Apple.

Hoyle a pris une série de photos avec les deux appareils photo et a estimé que l’iPhone avait tendance à produire des couleurs plus naturelles et que le logiciel avait moins tendance à « attaquer » la photo. Le haut de gamme de Samsung applique souvent une sorte de netteté numérique, mais il se montre meilleur dans les photos zoomées, grâce à un capteur périscope capable de fournir un zoom optique 10X, bien supérieur au zoom optique 2,5X du 12 Pro Max.

Malgré cela, l’iPhone 12 Pro Max excelle dans tous les autres domaines, en particulier dans les prises de vue de nuit et l’enregistrement vidéo, qui cette année se situe vraiment presque au niveau du tournage de films.